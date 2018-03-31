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МВД Великобритании объяснило досмотр российского самолета в Лондоне

Министерство Внутренних Дел Великобритании объяснило прессе досмотр самолета «Аэрофлота» на территории Лондона.

МВД Великобритании объяснило досмотр российского самолета в Лондоне

Досмотр самолета «Аэрофлота» прошел в аэропорту «Хитроу» в рамках процедур направленных на защиту от организованной преступности. Информация значиться в письменном заявлении Бена Уолласа - замглавы британского МВД. Досмотр российского самолета в Великобритании назвали обычной процедурой. МИД страны отметил, что процедуру осуществляли в рамках «защиты от организованной преступности», а также лиц, пытающихся в страну провезти оружие либо наркотики. По словам Бена Уолиса, экипаж после соответствующей проверки смог вылететь по запланированному маршруту.

Власти Великобритании 30 марта провели досмотр самолета, который направлялся в Москву из Лондона. В данном случае небыли объяснены причины досмотра, не составили акт. При этом потребовали, чтобы экипаж самолёта покинул салон авиалайнера.
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:41
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