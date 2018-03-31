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«Русская Джоли» - Галинка Миргаева, в откровенном купальнике предложила любовь

Галинка Миргаева, знаменитая модель, которую называют «Русской Джоли», обнародовала в рамках Instagram новый снимок в соблазнительном купальнике.

«Русская Джоли» - Галинка Миргаева, в откровенном купальнике предложила любовь

Глядя на фигуру Миргаевой пользователи интересуются, знает ли она, что такое мясо. Подписчики считают, что с такой внешностью «Русская Джоли» однозначно не употребляет пищу животного происхождения. Многие поклонники интересуются, как у неё получается сохранять такую хорошую форму. Фанаты назвали голубоглазую модель очень соблазнительной, привлекательной, интригующей, прекрасной и сексуальной. Некий молодой человек намерен заключить пари с девушкой. Парень предложил Миргаевой провести одну ночь с ним, хоть и уверен, что модель откажется. В случае согласия, он готов дать 500 долларов.

«Русская Джоли» - Галинка Миргаева, в откровенном купальнике предложила любовь

Некоторые фолловеры называют голубоглазую шатенку легкой и изящной. Публикация, на которой модель запечатлена в купальнике синего цвета, сумела собрать более 33 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:43
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