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Стартовали продажи ноутбука Dell XPS 15

На рынке появился новый ноутбук Dell XPS 15, который был представлен еще в январе на CES 2018. Стоимость новинки стартует с отметки 1500 долларов.

Стартовали продажи ноутбука Dell XPS 15


Диагональ дисплея Dell XPS 15 составляет 15,6 дюйма, а его разрешение достигает уровня 1920 × 1080, хотя есть версии со стандартом 3840 × 2160 точек. Также стоит отметить, что экран является сенсорным и может поворачиваться на 360 градусов. Это делает его гибридным ноутбуком.

В качестве аппаратной системы представлена Intel Kaby Lake-G платформа Intel Kaby Lake-G. Ее оснащают двумя типами процессоров - Core i5-8405G или Core i7-8705G. Память DRAM DDR4-2400 может достигать объема в 8 и 16 Гб. Также имеется твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe SSD с показателем 256 Гб. Для работы с графикой применяется дискретная видеокарта Radeon RX Vega M GL с собственной памятью 4 Гб.

За указанную выше стоимость пользователь получит ОС Windows 10 Home, порты Thunderbolt 3/USB Type-C, USB 3.1 Type-C и microSD. Для связи имеются модемы Killer 1435 802.11ac 2x2 Wi-Fi и Bluetooth. Все это питается электричеством от батареи с емкостью 75 Втч.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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