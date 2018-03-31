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Александр Гобозов познакомил Ольгу Жарикову со своими родителями

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова познакомилась с родителями Александра Гобозова.

Александр Гобозов познакомил Ольгу Жарикову со своими родителями

Жарикова недавно рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, что Гобозов наконец-то познакомил ее со своими родителями. Девушка рассказала, что с мамой она уже была знакома благодаря проекту.

Она дала девушке советы, как лучше себя вести на «Доме-2», а также посоветовала быть смелее и не бояться быть самой собой. Теперь Ольга познакомилась и с отцом Александра.

Александр Гобозов познакомил Ольгу Жарикову со своими родителями

Жарикова призналась, что Гобозов старший принял ее хорошо, и она ему понравилась. Теперь он даже пригласил участницу на более длительные выходные, чтобы она смогла получше познакомиться со всей семьей.

Ольга осталась довольна знакомством с родителями. Девушка уверена, что это первый серьезный шаг в их отношениях с Александром. Она верит, что их ждет впереди светлое и счастливое будущее.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:20
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