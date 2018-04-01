КНДР готовится к новому очередному ядерному испытанию

Касательно этого заявили в МИД Японии. Таро Коно – глава ведомства, отмечает, что в настоящее время осуществляется вывоз земли непосредственно из тоннеля, где в прошедшем году КНДР проводила ядерное испытание. По словам министра, республикой максимально внимательно проводится подготовка к предстоящему испытанию. Касательно источника данных сведений в японском МИД не сообщили. Ракетную программу КНДР начала в шестидесятых годах, когда Советский Союз передал Пхеньяну некоторые ракетные комплексы "Луна". Неуправляемая дальностью действия составляет 45 километров. Корейцы на их платформе спроектировали собственные аналоги, а именно боеголовки "Хвасон".Инженеры Северной Кореи через десятилетие участвовали в создании жидкостной баллистической ракеты DF-61 (дальность действия 600-1000 км). У КНДР насчитывается всего 11 ракетных ядерных комплексов.