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ASUS Zenfone 5 Lite доступен в России по цене 19 990 рублей

На территории России начались продажи смартфона ASUS Zenfone 5 Lite, стоимость которого 19 990 рублей. За эти деньги пользователь получит неплохое аппаратное оснащение и много полезных опций.

ASUS Zenfone 5 Lite доступен в России по цене 19 990 рублей


Аппаратной основой ASUS Zenfone 5 Lite является процессор Qualcomm Snapdragon 630 с восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а на встроенном накопителе 64 Гб свободного места. Также стоит выделить наличие графического ускорителя Adreno 508.

В устройстве имеется две сдвоенных камеры. Фронтальный модуль обладает сенсорами с разрешением 20 и 8 Мп. Основная камера предлагает 16-мегапиксельный и 8-мегапиксельный датчики. Дисплей IPS обладает 6-дюймовой диагональю и разрешением 2160 на 1080 пикселей.

В смартфоне присутствуют модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE, GPS и NFC. Также пользователь сможет подключаться к сетям 4G благодаря наличию LTE-модема. Питать электронику энергией будет батарея на 3300 мАч. Операционная система Android 8.0 Oreo получила дополнение в виде программного кода ASUS ZenUI 5.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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