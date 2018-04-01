ASUS Zenfone 5 Lite доступен в России по цене 19 990 рублей

Аппаратной основой ASUS Zenfone 5 Lite является процессор Qualcomm Snapdragon 630 с восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а на встроенном накопителе 64 Гб свободного места. Также стоит выделить наличие графического ускорителя Adreno 508.В устройстве имеется две сдвоенных камеры. Фронтальный модуль обладает сенсорами с разрешением 20 и 8 Мп. Основная камера предлагает 16-мегапиксельный и 8-мегапиксельный датчики. Дисплей IPS обладает 6-дюймовой диагональю и разрешением 2160 на 1080 пикселей.В смартфоне присутствуют модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE, GPS и NFC. Также пользователь сможет подключаться к сетям 4G благодаря наличию LTE-модема. Питать электронику энергией будет батарея на 3300 мАч. Операционная система Android 8.0 Oreo получила дополнение в виде программного кода ASUS ZenUI 5.