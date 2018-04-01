Дуров прокомментировал планируемую блокировку Telegram Роскомнадзором

На своей странице в социальной сети Twitter написал, что блокировка сервиса в России или в любой другой стране не даст нужного результата, поскольку все пользователи и само руководство сервиса настроено на то, чтобы сохранять свою информацию от посторонних третьих лиц.Можно сделать вывод, что руководство Telegram не собирается передавать какие-либо данные правоохранительным органам или другим третьим лицам, чего также не делало и ранее. Скорее всего, что как раз поэтому пользователи ценят данный мессенджер и пользуются ним из-за высокой степени защищенности данных.