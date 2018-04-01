АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Дуров прокомментировал планируемую блокировку Telegram Роскомнадзором

В этом месяце представители Роскомнадзора пообещали заблокировать популярный мессенджер Telegram. Сделать это собираются за то, что руководство сервиса не выдало ключи для расшифровки личной информации пользователей, хотя из-за нахождения в специальном реестре, Telegram должен это сделать. Павел Дуров дал свой комментарий по этой ситуации.

Дуров прокомментировал планируемую блокировку Telegram Роскомнадзором


На своей странице в социальной сети Twitter написал, что блокировка сервиса в России или в любой другой стране не даст нужного результата, поскольку все пользователи и само руководство сервиса настроено на то, чтобы сохранять свою информацию от посторонних третьих лиц.

Можно сделать вывод, что руководство Telegram не собирается передавать какие-либо данные правоохранительным органам или другим третьим лицам, чего также не делало и ранее. Скорее всего, что как раз поэтому пользователи ценят данный мессенджер и пользуются ним из-за высокой степени защищенности данных.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ASUS Zenfone 5 Lite доступен в России по цене 19
Дуров прокомментировал планируемую блокировку
Владимир Винокур не задумывается о своём возрасте
Ученые: Мыши спасают свою жизнь благодаря
Ученые: Полноценный английский завтрак помогает в
Родные в рамках закрытой траурной церемонии
Подтверждено название нового смартфона LG Q
Японцы нарушил запрет и убили 333 китов в
Кабмин РФ поддержал усиление контроля за оборотом
Поклонники раскритиковали голые фото Эмили
Инженеры создали материал, который невидим для
Уилл Смит устроил свидание с роботом Софией
Бельгия нацелена на отказ от атомных
Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит
Эксперты оценили угрозу взрывов бытового газа в
Внедорожник Jeep Wrangler превратили в
В Нижнем Новгороде после кемеровской трагедии
Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой
В сеть выложили шпионские снимки обновлённого
Румынские охотники отомстили медведю после кражи
В выходные закроют восточный вестибюль станции
В Шанхае ввели в эксплуатацию автоматическую
Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после
Шварценеггер очнулся после сложной операции на
Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу
В столице РФ на Пасху запустят бесплатные
В Калининграде открылся первый дилерский центр
Полина Гагарина до сих пор не может забыть о
На следующей неделе в Google Maps появится
Медиков беспокоит высокий процент мужчин с
Просмотреть все новости