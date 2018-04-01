Дуров прокомментировал планируемую блокировку Telegram Роскомнадзором
В этом месяце представители Роскомнадзора пообещали заблокировать популярный мессенджер Telegram. Сделать это собираются за то, что руководство сервиса не выдало ключи для расшифровки личной информации пользователей, хотя из-за нахождения в специальном реестре, Telegram должен это сделать. Павел Дуров дал свой комментарий по этой ситуации.
На своей странице в социальной сети Twitter написал, что блокировка сервиса в России или в любой другой стране не даст нужного результата, поскольку все пользователи и само руководство сервиса настроено на то, чтобы сохранять свою информацию от посторонних третьих лиц.
Можно сделать вывод, что руководство Telegram не собирается передавать какие-либо данные правоохранительным органам или другим третьим лицам, чего также не делало и ранее. Скорее всего, что как раз поэтому пользователи ценят данный мессенджер и пользуются ним из-за высокой степени защищенности данных.
На своей странице в социальной сети Twitter написал, что блокировка сервиса в России или в любой другой стране не даст нужного результата, поскольку все пользователи и само руководство сервиса настроено на то, чтобы сохранять свою информацию от посторонних третьих лиц.
Можно сделать вывод, что руководство Telegram не собирается передавать какие-либо данные правоохранительным органам или другим третьим лицам, чего также не делало и ранее. Скорее всего, что как раз поэтому пользователи ценят данный мессенджер и пользуются ним из-за высокой степени защищенности данных.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00