Владимир Винокур не задумывается о своём возрасте

Владимир Винокур в интервью рассказал, что чувствует себя на тридцать пять лет. Так он себя чувствует благодаря людям, которые длительное время находятся с ним рядом, в особенности коллектив и семья. Также юморист поведал, что его работа не распространяется на конкретный возраст. По словам артиста, он знает множество людей, которые работали на сцене после семидесяти, и у них постоянно аншлаг.Стоит отметить, что Винокур не только ощущает себя молодо, но также поступает как молодой человек. К примеру, юморист сделал несколько нательных рисунков. Одну татуировку артист посвятил дочке, а вторая является его кредо.