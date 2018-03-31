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Владимир Винокур не задумывается о своём возрасте

Владимир Винокур, являющийся отечественным юмористом, перед своим семидесятилетием пообщался с журналистами. По его словам, он никогда не задумывался касательно своего возраста, при этом чувствует себя на много лет моложе. Также шоумен поблагодарил свой коллектив, какой все время его поддерживал и сопровождал.

Владимир Винокур не задумывается о своём возрасте

Владимир Винокур в интервью рассказал, что чувствует себя на тридцать пять лет. Так он себя чувствует благодаря людям, которые длительное время находятся с ним рядом, в особенности коллектив и семья. Также юморист поведал, что его работа не распространяется на конкретный возраст. По словам артиста, он знает множество людей, которые работали на сцене после семидесяти, и у них постоянно аншлаг.

Стоит отметить, что Винокур не только ощущает себя молодо, но также поступает как молодой человек. К примеру, юморист сделал несколько нательных рисунков. Одну татуировку артист посвятил дочке, а вторая является его кредо.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:53
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