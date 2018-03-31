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Родные в рамках закрытой траурной церемонии прощались с Сергеем Мавроди

На траурной закрытой церемонии, прошедшей на территории Троекуровского кладбища, родные попрощались с С. Мавроди, являющимся основателем компании «МММ».

Родные в рамках закрытой траурной церемонии прощались с Сергеем Мавроди

Посторонние люди не были допущены на похороны известного российского предпринимателя. Родственники долго не могли определиться с местом похорон Сергея Мавроди. Российскому предпринимателю накануне на остановке общественного транспорта стало плохо. Прохожие вызвали медицинских специалистов, принявших решение касательно госпитализации пациента. Российский бизнесмен был привезён в 67-ю московскую больницу, где мужчина вскоре скончался. Медики раньше диагностировали у Мавроди несколько хронических заболеваний. Как стало известно, основатель «МММ» скончался от острого инфаркта миокарда. В свою очередь он развивался в нижней части левого желудочка сердца.

Компания SpaceWay родным Мавроди предложила развеять в космосе его прах. Однако им было отказано.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 23:34
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