Подтверждено название нового смартфона LG Q

Отмечается, что торговая марка была зарегистрирована 9 марта текущего года. Уже сейчас у LG есть право на использование данного названия в маркетинговой кампании. Вполне возможно, что уже в скором времени публике будет представлена эта модификация.Ожидается, что новинка окажется похожей на LG Q6. В то время подобный смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением изображения Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 435 и модули оперативной памяти с объемом 3 и 4 гигабайта. Тем не менее, несмотря на бюджетную сборку, цена на девайс была завышена. Стоимость LG Q7 однозначно не будет ниже 19 990 рублей.