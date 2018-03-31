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Подтверждено название нового смартфона LG Q

Согласно информации, которая предоставляется на сайте Корейского Ведомства Интеллектуальной Собственности, стало известно, что компания LG Electronics уже определилась с названием своего нового смартфона начальной комплектации в линейке Q. Таким образом, следующей новинкой станет устройство LG Q7.

Подтверждено название нового смартфона LG Q


Отмечается, что торговая марка была зарегистрирована 9 марта текущего года. Уже сейчас у LG есть право на использование данного названия в маркетинговой кампании. Вполне возможно, что уже в скором времени публике будет представлена эта модификация.

Ожидается, что новинка окажется похожей на LG Q6. В то время подобный смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением изображения Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 435 и модули оперативной памяти с объемом 3 и 4 гигабайта. Тем не менее, несмотря на бюджетную сборку, цена на девайс была завышена. Стоимость LG Q7 однозначно не будет ниже 19 990 рублей.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:26
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