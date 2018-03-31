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40-летняя Ольга Орлова показала свою стройную фигуру в купальнике

Певица, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова после своего 40-летнего юбилея поразила стройным телом в купальнике.

Недавно Ольга отметила свой юбилей, звезде исполнилось 40 лет. Поклонники ведущей отмечают, что она не только талантливая певица, но и очень красивая женщина.

40-летняя Ольга Орлова показала свою стройную фигуру в купальнике

После своего дня рождения Орлова решила порадовать фанатов новым снимком. Звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в бассейне в черном бикини. Поклонники были восхищены данной публикацией.

Подписчики пришли в восторг от идеальной фигуры Ольги. Многие отметили, что внешний вид певицы затмил не только фон на снимке, но и сам купальник. Пользователи оставили массу положительных комментариев, а само фото получило большое количество лайков.

Фанаты пожелали звезде продолжать радовать их своими фотографиями, а также сохранить такую идеальную фигуру и до 60 лет. Стоит также отметить, что частым пожеланием Ольге стало обрести ей настоящую и искреннюю любовь.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:42
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