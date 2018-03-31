Японцы нарушил запрет и убили 333 китов в Антарктиде

Китобои прибыли с тушами малых полосатиков на остров Хонсю, а перед такими событиями пять кораблей оправилось отсюда к берегам континента. Моряки во время выгрузки товара столкнулись с патрульной службой, которая раньше преследовала нарушителей, но сейчас не планирует проводить такие рейды.Страна нашла способы для убийства китов без нарушения законов. Японцы официально сообщили, что они нужны ученым для проведения исследований. Потом животные становятся добычей предпринимателей, а власти столицы не отрицают такие факты.