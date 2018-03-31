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Кабмин РФ поддержал усиление контроля за оборотом наркотических веществ

Правительство Российской Федерации поддержало направленный в Государственную Думу законопроект касательно повышения штрафов за несвоевременное культивирование, а также уничтожение дикорастущей конопли.

Кабмин РФ поддержал усиление контроля за оборотом наркотических веществ

В субботу в рамках официального сайта кабинета министров разместили соответствующий отзыв на документ. Законопроект предлагает ужесточить имеющуюся административную ответственность за игнорирование принятия мер касательно уничтожения дикорастущих растений, содержащих наркотические либо психотропные вещества, а также их прекурсоры. В декабре прошлого года парламент Кабардино-Балкарии на рассмотрение нижней палаты направил изменения в статью 10.5 действующего Кодекса касательно административных правонарушений.

Инициативой региональных депутатов предусматривается увеличение штрафов с 1500 - 2000 рублей до 2000 – 4000 рублей для населения, с 3000 – 4000 рублей до 5000 – 10000 рублей для чиновников, с 30000 – 40000 рублей до 50000 – 100000 рублей для компаний.
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Экономика / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:12
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