Поклонники раскритиковали голые фото Эмили Ратаковски

Фанаты уже не в первый раз видят Ратаковски обнажённой и скорей всего им это поднадоело. Среди всех восхищённых комментариев, нашлись те пользователи, которые, наверное, просто завидуют красоте и фигуре Эмили. Поклонники начали критиковать поведение двадцатишестилетней модели, будто бы девушке больше нечем «покрасоваться», кроме оголённого тела. Они выражаются по-хамски и нецензурно. Один из поклонников восторгается телом артистки, однако он уверен, что внутри её тела не менее прекрасная душа. Также он посоветовал девушке изменить угол зрения, и она изменит мир.Двенадцать часов назад модель снова обнародовала в своём аккаунте очередное голое фото. Публикация сумела собрать свыше 651 тысячи отметок «Мне нравится» и более 1,6 тысяч комментариев от фанатов знаменитости.