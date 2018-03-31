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Поклонники раскритиковали голые фото Эмили Ратаковски

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски стала известной благодаря «своим прелестям», которые девушка впервые показала в клипе «Blurred Lines» Робина Тика.

Поклонники раскритиковали голые фото Эмили Ратаковски

Фанаты уже не в первый раз видят Ратаковски обнажённой и скорей всего им это поднадоело. Среди всех восхищённых комментариев, нашлись те пользователи, которые, наверное, просто завидуют красоте и фигуре Эмили. Поклонники начали критиковать поведение двадцатишестилетней модели, будто бы девушке больше нечем «покрасоваться», кроме оголённого тела. Они выражаются по-хамски и нецензурно. Один из поклонников восторгается телом артистки, однако он уверен, что внутри её тела не менее прекрасная душа. Также он посоветовал девушке изменить угол зрения, и она изменит мир.

Двенадцать часов назад модель снова обнародовала в своём аккаунте очередное голое фото. Публикация сумела собрать свыше 651 тысячи отметок «Мне нравится» и более 1,6 тысяч комментариев от фанатов знаменитости.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:06
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