Евгения Феофилактова работала продавцом в магазине «Мир замков» и крутила роман с женатым боссом

Евгения является одной из рейтинговых участниц «Дома-2», поэтому ее прошлая жизнь вызывает интерес у многих поклонников шоу по сей день. Однако девушка не особо распространяется о своей молодости и даже не всегда показывает на публике свою родную маму.Но недавно стало известно, что до прихода на проект Феофилактова работала простой продавщицей в магазине замков. Там девушка проявила себя, закрутив роман с женатым владельцем.К тому же, старые знакомые девушки рассказали, что в родном городе Евгения имела прозвище «Б-52», так как никто кроме нее не мог выпить такое количество одноименного коктейля, сколько пила она.Однако достоверность этой информации неизвестна, так что поклонники Феофилактовой не спешат этому верить. Они уверены, что все это происки завистников.