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Уилл Смит устроил свидание с роботом Софией

Актер Уилл Смит сходил на свидание с роботом Софией, которое проходило на Каймановых островах. Мероприятие прошло не очень удачно.

Уилл Смит устроил свидание с роботом Софией


В самом начале встречи Смит предложил Софии вина, но она отказалась брать бокал. Затем актер попытался узнать у робота, какая музыка ей нравится. Сначала она заговорила о том, из какого материала сделана, а затем сказала, что ей нравится хип-хоп и электронная музыка. Интересно, что София также опозорила Смита, поскольку сообщила ему, что его музыкальное творчество «не для нее».

Далее актер попытался пофлиртовать с роботом, но София таких действий не оценила и предложила ему сначала получше узнать другу друга, а также стать друзьями.



Смит считает, что у робота еще много недостатков и разработчикам стоит над ними поработать. Однако герой фильма «Я робот» пообещал Софии встретиться еще раз.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:52
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