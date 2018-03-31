Уилл Смит устроил свидание с роботом Софией

В самом начале встречи Смит предложил Софии вина, но она отказалась брать бокал. Затем актер попытался узнать у робота, какая музыка ей нравится. Сначала она заговорила о том, из какого материала сделана, а затем сказала, что ей нравится хип-хоп и электронная музыка. Интересно, что София также опозорила Смита, поскольку сообщила ему, что его музыкальное творчество «не для нее».Далее актер попытался пофлиртовать с роботом, но София таких действий не оценила и предложила ему сначала получше узнать другу друга, а также стать друзьями.Смит считает, что у робота еще много недостатков и разработчикам стоит над ними поработать. Однако герой фильма «Я робот» пообещал Софии встретиться еще раз.