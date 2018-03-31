Подольская примерила необычный образ восточной красавицы, чем удивила поклонников

Сегодня подписчики Instagram-профиля Натальи Подольской просто завалили её комплиментами. Бурю положительных комментариев в адрес певицы вызвал опубликованный ею снимок, на котором она запечатлена в довольно необычном и непривычном для многих образе восточной красавицы.В подписи к своей публикации Подольская радостно сообщила, что наконец завершились съёмки нового клипа, для которого она и преобразилась. Поклонники пришли в восторг от фотографии, подметив, что выглядит певца на ней очень молодо и свежо, что не может их не радовать. С момента публикации записи образ исполнительницы уже оценили порядка 15 тысяч человек.