Подольская примерила необычный образ восточной красавицы, чем удивила поклонников
Певица Наталья Подольская примерила на себя необычный образ восточной красавицы, чем сильно удивила своих поклонников. Оказалось, что на такие изменения во внешности знаменитость пошла ради съёмок нового клипа на одну из своих композиций.
Сегодня подписчики Instagram-профиля Натальи Подольской просто завалили её комплиментами. Бурю положительных комментариев в адрес певицы вызвал опубликованный ею снимок, на котором она запечатлена в довольно необычном и непривычном для многих образе восточной красавицы.
В подписи к своей публикации Подольская радостно сообщила, что наконец завершились съёмки нового клипа, для которого она и преобразилась. Поклонники пришли в восторг от фотографии, подметив, что выглядит певца на ней очень молодо и свежо, что не может их не радовать. С момента публикации записи образ исполнительницы уже оценили порядка 15 тысяч человек.
Сегодня подписчики Instagram-профиля Натальи Подольской просто завалили её комплиментами. Бурю положительных комментариев в адрес певицы вызвал опубликованный ею снимок, на котором она запечатлена в довольно необычном и непривычном для многих образе восточной красавицы.
В подписи к своей публикации Подольская радостно сообщила, что наконец завершились съёмки нового клипа, для которого она и преобразилась. Поклонники пришли в восторг от фотографии, подметив, что выглядит певца на ней очень молодо и свежо, что не может их не радовать. С момента публикации записи образ исполнительницы уже оценили порядка 15 тысяч человек.