АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит здоровью

Одного из зрителей телеканала НТВ заинтересовал вопрос переедания сладостей. В частности, его интересует - вредит ли это здоровью. На вопрос о том, к чему все же приведет чрезмерное употребление сладкого ответ дает программа «Еда живая и мертвая».

Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит здоровью


Согласно информации, полученной в передаче «Еда живая и мертвая», чрезмерное употребление сладкого может серьезно подкосить нормальную функцию кишечника.

Врач-гастроэнтеролог Ландыш Губайдуллина подробно объяснила, как сказывается переедание сладостей на организм. При употреблении большого количества сахаросодержащих продуктов, в организме человека идет активное их расщепление непосредственно в кишечнике. При этом происходит активное увеличение газообразования, метеоризма, а также растягивается сам кишечник.

Максимальная доза сахара в день, по словам специалиста, составляет 35 граммов (для взрослого). Регулярное превышение данного уровня постепенно приводит к нарушению работы сердца, мозговой деятельности, ухудшению иммунитета. Более того, ко всему перечисленному добавятся другие проблемы, в частности, - колики, кишечная непроходимость, в том случае, если пища в добавок ко всему будет жирная. Поэтому вредность от переедания сладостей все же есть.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Полноценный английский завтрак помогает в
Родные в рамках закрытой траурной церемонии
Подтверждено название нового смартфона LG Q
Японцы нарушил запрет и убили 333 китов в
Кабмин РФ поддержал усиление контроля за оборотом
Поклонники раскритиковали голые фото Эмили
Инженеры создали материал, который невидим для
Уилл Смит устроил свидание с роботом Софией
Бельгия нацелена на отказ от атомных
Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит
Эксперты оценили угрозу взрывов бытового газа в
Внедорожник Jeep Wrangler превратили в
В Нижнем Новгороде после кемеровской трагедии
Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой
В сеть выложили шпионские снимки обновлённого
Румынские охотники отомстили медведю после кражи
В выходные закроют восточный вестибюль станции
В Шанхае ввели в эксплуатацию автоматическую
Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после
Шварценеггер очнулся после сложной операции на
Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу
В столице РФ на Пасху запустят бесплатные
В Калининграде открылся первый дилерский центр
Полина Гагарина до сих пор не может забыть о
На следующей неделе в Google Maps появится
Медиков беспокоит высокий процент мужчин с
Певец Витас получил 7 суток ареста после своей
В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным
Кэти Перри возобновила отношения с актером
Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском
Просмотреть все новости