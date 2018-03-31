Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит здоровью
Одного из зрителей телеканала НТВ заинтересовал вопрос переедания сладостей. В частности, его интересует - вредит ли это здоровью. На вопрос о том, к чему все же приведет чрезмерное употребление сладкого ответ дает программа «Еда живая и мертвая».
Согласно информации, полученной в передаче «Еда живая и мертвая», чрезмерное употребление сладкого может серьезно подкосить нормальную функцию кишечника.
Врач-гастроэнтеролог Ландыш Губайдуллина подробно объяснила, как сказывается переедание сладостей на организм. При употреблении большого количества сахаросодержащих продуктов, в организме человека идет активное их расщепление непосредственно в кишечнике. При этом происходит активное увеличение газообразования, метеоризма, а также растягивается сам кишечник.
Максимальная доза сахара в день, по словам специалиста, составляет 35 граммов (для взрослого). Регулярное превышение данного уровня постепенно приводит к нарушению работы сердца, мозговой деятельности, ухудшению иммунитета. Более того, ко всему перечисленному добавятся другие проблемы, в частности, - колики, кишечная непроходимость, в том случае, если пища в добавок ко всему будет жирная. Поэтому вредность от переедания сладостей все же есть.
Согласно информации, полученной в передаче «Еда живая и мертвая», чрезмерное употребление сладкого может серьезно подкосить нормальную функцию кишечника.
Врач-гастроэнтеролог Ландыш Губайдуллина подробно объяснила, как сказывается переедание сладостей на организм. При употреблении большого количества сахаросодержащих продуктов, в организме человека идет активное их расщепление непосредственно в кишечнике. При этом происходит активное увеличение газообразования, метеоризма, а также растягивается сам кишечник.
Максимальная доза сахара в день, по словам специалиста, составляет 35 граммов (для взрослого). Регулярное превышение данного уровня постепенно приводит к нарушению работы сердца, мозговой деятельности, ухудшению иммунитета. Более того, ко всему перечисленному добавятся другие проблемы, в частности, - колики, кишечная непроходимость, в том случае, если пища в добавок ко всему будет жирная. Поэтому вредность от переедания сладостей все же есть.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:38