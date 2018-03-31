Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит здоровью

Согласно информации, полученной в передаче «Еда живая и мертвая», чрезмерное употребление сладкого может серьезно подкосить нормальную функцию кишечника.Врач-гастроэнтеролог Ландыш Губайдуллина подробно объяснила, как сказывается переедание сладостей на организм. При употреблении большого количества сахаросодержащих продуктов, в организме человека идет активное их расщепление непосредственно в кишечнике. При этом происходит активное увеличение газообразования, метеоризма, а также растягивается сам кишечник.Максимальная доза сахара в день, по словам специалиста, составляет 35 граммов (для взрослого). Регулярное превышение данного уровня постепенно приводит к нарушению работы сердца, мозговой деятельности, ухудшению иммунитета. Более того, ко всему перечисленному добавятся другие проблемы, в частности, - колики, кишечная непроходимость, в том случае, если пища в добавок ко всему будет жирная. Поэтому вредность от переедания сладостей все же есть.