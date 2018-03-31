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Эксперты оценили угрозу взрывов бытового газа в регионах РФ

ВЦМП МЧС РФ – Центром «Антистихия» оценена угроза взрывов бытового газа на территории российских регионов.

Эксперты оценили угрозу взрывов бытового газа в регионах РФ

Высокий риск сохраняется на территории большинства регионов государства. У специалистов опасения вызывают Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Белгородская, Тульская, Калужская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Московская, Тверская, Калининградская, Архангельская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Омская, Новосибирская, Иркутская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский, Красноярский, Хабаровский, Пермский, Краснодарский край, вся территория Северного Кавказа, республики Башкортостан, Татарстан, Крым, Калмыкия.

В зонах возможного влияния поражающих факторов в случае аварий на критически важных, потенциально опасных объектах проживает более 90 000 (60% населения РФ).
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:31
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