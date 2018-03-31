АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Внедорожник Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер

Внедорожник Jeep Wrangler разработчики превратили в настоящий гостиничный номер, в котором есть даже кофе-машина. По словам производителей, на подобных автомобилях можно ездить на длительные расстояния, обходясь без гостиниц.

Внедорожник Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер


Эксклюзивный автомобиль разработали конструкторы гостиничной сети Super 8. Данная модель является своеобразным маркетинговым решением для привлечения клиентов. В проект по созданию отеля на колёсах было вложено примерно 100 000 000 долларов. Эксперты считают, что в скором времени автомобилей со всеми удобствами станет намного больше, так как с активно развивающимся технологическим прогрессом в машину можно поместить функции целого дома.

Автомобиль, разработанный на архитектуре Jeep Wrangler, производители поставили на большие колёса. В салоне установлены особые задние кресла, которые могут превращаться в кровать, кондиционер и в большой экран на торпеде. Данная модель внедорожника существует в единственном экземпляре.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Полноценный английский завтрак помогает в
Родные в рамках закрытой траурной церемонии
Подтверждено название нового смартфона LG Q
Японцы нарушил запрет и убили 333 китов в
Кабмин РФ поддержал усиление контроля за оборотом
Поклонники раскритиковали голые фото Эмили
Инженеры создали материал, который невидим для
Уилл Смит устроил свидание с роботом Софией
Бельгия нацелена на отказ от атомных
Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит
Эксперты оценили угрозу взрывов бытового газа в
Внедорожник Jeep Wrangler превратили в
В Нижнем Новгороде после кемеровской трагедии
Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой
В сеть выложили шпионские снимки обновлённого
Румынские охотники отомстили медведю после кражи
В выходные закроют восточный вестибюль станции
В Шанхае ввели в эксплуатацию автоматическую
Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после
Шварценеггер очнулся после сложной операции на
Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу
В столице РФ на Пасху запустят бесплатные
В Калининграде открылся первый дилерский центр
Полина Гагарина до сих пор не может забыть о
На следующей неделе в Google Maps появится
Медиков беспокоит высокий процент мужчин с
Певец Витас получил 7 суток ареста после своей
В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным
Кэти Перри возобновила отношения с актером
Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском
Просмотреть все новости