Внедорожник Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер

Эксклюзивный автомобиль разработали конструкторы гостиничной сети Super 8. Данная модель является своеобразным маркетинговым решением для привлечения клиентов. В проект по созданию отеля на колёсах было вложено примерно 100 000 000 долларов. Эксперты считают, что в скором времени автомобилей со всеми удобствами станет намного больше, так как с активно развивающимся технологическим прогрессом в машину можно поместить функции целого дома.Автомобиль, разработанный на архитектуре Jeep Wrangler, производители поставили на большие колёса. В салоне установлены особые задние кресла, которые могут превращаться в кровать, кондиционер и в большой экран на торпеде. Данная модель внедорожника существует в единственном экземпляре.