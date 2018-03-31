Лолита готовит для своих слушателей подарок на презентации нового клипа «Судьба»

Лолита Милявская за долгие годы на сцене стала кумиром огромной аудитории слушателей. Сегодня она сообщила, что в понедельник состоится официальная презентация её клипа «Судьба», которая пройдёт немного в необычной форме. Певица решила отказаться от привычных банкетов с угощениями, а также подготовила подарок для своих фанатов.Об акции, запланированной к проведению среди почитателей творчества Лолиты, Милявская не хочет рассказывать раньше времени, но обещает, что найдёт, чем порадовать публику. Фолловеры в Instagram поспешили поздравить своего кумира с выходом очередного клипа, а также написали, что с нетерпением ждут более подробной информации о готовящейся акции для них.