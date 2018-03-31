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Лолита готовит для своих слушателей подарок на презентации нового клипа «Судьба»

Лолита Милявская сообщила поклонникам, что готовит для своих слушателей подарок на презентации нового клипа «Судьба». Новое видео будет официально представлено уже в ближайший понедельник, 2 апреля.

Лолита готовит для своих слушателей подарок на презентации нового клипа «Судьба»

Лолита Милявская за долгие годы на сцене стала кумиром огромной аудитории слушателей. Сегодня она сообщила, что в понедельник состоится официальная презентация её клипа «Судьба», которая пройдёт немного в необычной форме. Певица решила отказаться от привычных банкетов с угощениями, а также подготовила подарок для своих фанатов.

Об акции, запланированной к проведению среди почитателей творчества Лолиты, Милявская не хочет рассказывать раньше времени, но обещает, что найдёт, чем порадовать публику. Фолловеры в Instagram поспешили поздравить своего кумира с выходом очередного клипа, а также написали, что с нетерпением ждут более подробной информации о готовящейся акции для них.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:41
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