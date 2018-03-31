В Нижнем Новгороде после кемеровской трагедии закрыли батутный парк
27 марта батутный парк «Разгон» был закрыт. Причиной послужила трагедия в Кемерово, унесшая жизни десятков людей.
На официальной странице парка появилась информация о временном закрытии развлекательной площадки с 27 марта. Из сообщения следует, что руководство аттракционов, всерьез обеспокоенное безопасностью клиентов и в связи с трагедией в «Зимней вишне», собирается провести ряд мер по внедрению последних разработок в сфере пожарной безопасности.
Какое время понадобится для реализации задумок руководства «Разгона», пока неизвестно.
В официальном сообщении не забыли подчеркнуть, что все купоны и сертификаты действительны и использовать их можно будет сразу после возобновления работы батутного парка.
На официальной странице парка появилась информация о временном закрытии развлекательной площадки с 27 марта. Из сообщения следует, что руководство аттракционов, всерьез обеспокоенное безопасностью клиентов и в связи с трагедией в «Зимней вишне», собирается провести ряд мер по внедрению последних разработок в сфере пожарной безопасности.
Какое время понадобится для реализации задумок руководства «Разгона», пока неизвестно.
В официальном сообщении не забыли подчеркнуть, что все купоны и сертификаты действительны и использовать их можно будет сразу после возобновления работы батутного парка.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:17