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Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой целлюлит

Поклонники посоветовали шестидесятилетней Шэрон Стоун быть скромнее, так как разглядели на её ногах признаки целлюлита.

Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой целлюлит

Американская кинозвезда для своего возраст выглядит замечательно. Но всё же фанаты Шэрон Стоун нашли к чему прицепиться. То ли из благих намерений, то ли просто завидуя такой внешности, поклонники советуют актрисе прикрывать своё тело. Публикации с оголёнными ногами Стоун обнародовала в своём микроблоге Instagram.

На одном из таких фото артистка в чёрном коротком наряде сидит на диване. Подписчики заявили, что данным образом шестидесятилетняя Шэрон Стоун демонтирует, как «стареют» её ноги. На все высказывания поклонников, у голливудской звезды свои комментарии и убеждения. Шэрон поведала, что стареть она не боится. По её словам, свой почётный возраст актриса готова встретить с огромным чувством достоинства.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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