Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой целлюлит

Американская кинозвезда для своего возраст выглядит замечательно. Но всё же фанаты Шэрон Стоун нашли к чему прицепиться. То ли из благих намерений, то ли просто завидуя такой внешности, поклонники советуют актрисе прикрывать своё тело. Публикации с оголёнными ногами Стоун обнародовала в своём микроблоге Instagram.На одном из таких фото артистка в чёрном коротком наряде сидит на диване. Подписчики заявили, что данным образом шестидесятилетняя Шэрон Стоун демонтирует, как «стареют» её ноги. На все высказывания поклонников, у голливудской звезды свои комментарии и убеждения. Шэрон поведала, что стареть она не боится. По её словам, свой почётный возраст актриса готова встретить с огромным чувством достоинства.