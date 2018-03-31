В сеть выложили шпионские снимки обновлённого кроссовера Audi Q3

По мнению экспертов, внешний вид рестайлингового кроссовера Audi Q3 не имеет кардинальных отличий от предшествующей модели. Однако некоторые новшества специалистам всё же удалось разглядеть. В частности, передняя часть машины несколько изменилась из-за тог, что в салоне появился 9,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.По предположению экспертов, немецкие производители построили обновлённую версию кроссовера Audi Q3 на архитектуре MQB Volkswagen Group. Ожидается, что в подкапотном пространстве автомобиля будет установлен силовой агрегат объёмом 2,5 литра, мощность которого составит примерно 335 лошадиных сил.