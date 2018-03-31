АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

В сеть выложили шпионские снимки обновлённого кроссовера Audi Q3

Накануне в сеть выложили фотографии обновлённого автомобиля Audi Q3. Охотники за сенсациями запечатлели автомобиль скрытый под камуфляжную плёнку во время прохождения тестов.

В сеть выложили шпионские снимки обновлённого кроссовера Audi Q3


По мнению экспертов, внешний вид рестайлингового кроссовера Audi Q3 не имеет кардинальных отличий от предшествующей модели. Однако некоторые новшества специалистам всё же удалось разглядеть. В частности, передняя часть машины несколько изменилась из-за тог, что в салоне появился 9,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

По предположению экспертов, немецкие производители построили обновлённую версию кроссовера Audi Q3 на архитектуре MQB Volkswagen Group. Ожидается, что в подкапотном пространстве автомобиля будет установлен силовой агрегат объёмом 2,5 литра, мощность которого составит примерно 335 лошадиных сил.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой
В сеть выложили шпионские снимки обновлённого
Румынские охотники отомстили медведю после кражи
В выходные закроют восточный вестибюль станции
В Шанхае ввели в эксплуатацию автоматическую
Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после
Шварценеггер очнулся после сложной операции на
Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу
В столице РФ на Пасху запустят бесплатные
В Калининграде открылся первый дилерский центр
Полина Гагарина до сих пор не может забыть о
На следующей неделе в Google Maps появится
Медиков беспокоит высокий процент мужчин с
Певец Витас получил 7 суток ареста после своей
В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным
Кэти Перри возобновила отношения с актером
Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском
Рики Мартин рассказал журналистам о своих
Минфин увеличит валютные интервенции в апреле
Нелли Ермолаева растрогала поклонников семейным
Александра Артемова спровоцировала разговоры о
Саакашвили: Я вернусь, как только на Майдане
Жительница Рязани Ангелина Галецкая прошла в
Представлена экшн-камера GoPro Hero за 200
Хайди Клум согласилась обнажить свою грудь для
Сыновья Федора Добронравова в детстве часто
Наталья Подольская восхитила своей внешностью в
Британские ученые решили с помощью отравленной
Появились подтверждения намерения Дональда Трампа
Хейтеры высмеяли «нарисованную грудь» Ольги
Просмотреть все новости