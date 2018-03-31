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В выходные закроют восточный вестибюль станции метро «Фили»

В Москве 31 марта, а также 1 апреля закроется восточный вестибюль на станции метро «Фили» по Филеевской линии.

В выходные закроют восточный вестибюль станции метро «Фили»

Каждый пассажир, пользующийся услугой передвижения по данной линии, сможет воспользоваться входом непосредственно в подземку, а также выходом в Москву западным вестибюлем станции. Стоит отметить, что закрытие восточного вестибюля «Фили» московского метрополитена произойдет вследствие проведения ремонтных работ. В эти дни запланировали замену подвесного потолка, который в настоящее время пребывает в аварийном состоянии. Уже после замены потолка проведут другие этапы реставрации, запланированные на седьмое и восьмое апреля. Также в эти дни закроют восточный вестибюль.

Необходимо заметить, что Филеевская линия метрополитена российской столицы является одной из первых линий, которые были построены на территории Москвы. Линия основана в 1958-ом году. За семьдесят лет своего существования она изрядно износилась.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:49
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