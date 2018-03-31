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Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождения останется простолюдином

Представитель Town & Countrу Марлин Кониг рассказал СМИ о титулах в стране. Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождения останется простолюдином, несмотря на то, что его будут называть королевским высочеством.

Многие люди путаются в таких понятиях, но в реальности титулы могут получить кроме монархов пэры. Они могут быть баронами, маркизами, эрлами или герцогами, подтверждая свой статус в обществе. В данном случае ребенок не получает таких привилегий, однако столь неожиданный нюанс пока не волнует герцогиню Кембриджскую.

Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождения останется простолюдином


Супруги готовятся к предстоящим родам и выбрали для такого случая госпиталь Святой Марии, где на свет уже появились два наследника. Пребывание в VIP-палате перед такими событиями обойдется семье в 550000 руб ежедневно. Пока нет информации о поле ребенка, а британцы уже подбирают для него самые подходящие имена.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:35
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