Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождения останется простолюдином
Представитель Town & Countrу Марлин Кониг рассказал СМИ о титулах в стране. Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождения останется простолюдином, несмотря на то, что его будут называть королевским высочеством.
Многие люди путаются в таких понятиях, но в реальности титулы могут получить кроме монархов пэры. Они могут быть баронами, маркизами, эрлами или герцогами, подтверждая свой статус в обществе. В данном случае ребенок не получает таких привилегий, однако столь неожиданный нюанс пока не волнует герцогиню Кембриджскую.
Супруги готовятся к предстоящим родам и выбрали для такого случая госпиталь Святой Марии, где на свет уже появились два наследника. Пребывание в VIP-палате перед такими событиями обойдется семье в 550000 руб ежедневно. Пока нет информации о поле ребенка, а британцы уже подбирают для него самые подходящие имена.
Многие люди путаются в таких понятиях, но в реальности титулы могут получить кроме монархов пэры. Они могут быть баронами, маркизами, эрлами или герцогами, подтверждая свой статус в обществе. В данном случае ребенок не получает таких привилегий, однако столь неожиданный нюанс пока не волнует герцогиню Кембриджскую.
Супруги готовятся к предстоящим родам и выбрали для такого случая госпиталь Святой Марии, где на свет уже появились два наследника. Пребывание в VIP-палате перед такими событиями обойдется семье в 550000 руб ежедневно. Пока нет информации о поле ребенка, а британцы уже подбирают для него самые подходящие имена.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:35