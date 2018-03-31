Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождения останется простолюдином

Многие люди путаются в таких понятиях, но в реальности титулы могут получить кроме монархов пэры. Они могут быть баронами, маркизами, эрлами или герцогами, подтверждая свой статус в обществе. В данном случае ребенок не получает таких привилегий, однако столь неожиданный нюанс пока не волнует герцогиню Кембриджскую.Супруги готовятся к предстоящим родам и выбрали для такого случая госпиталь Святой Марии, где на свет уже появились два наследника. Пребывание в VIP-палате перед такими событиями обойдется семье в 550000 руб ежедневно. Пока нет информации о поле ребенка, а британцы уже подбирают для него самые подходящие имена.