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Александра Гозиас показала свое первое занятие по вокалу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас опубликовала ролик, на котором показала свой первый урок по пению.

Гозиас после того как покинула телепроект «Дом-2» пробует себя во всех направлениях. Девушка активно участвует в фотосессиях, тем самым рекламируя брендовую одежду и дорогое нижнее белье.

Александра Гозиас показала свое первое занятие по вокалу

Саша даже занялась бизнесом и открыла свой собственный магазин одежды. Однако девушке этого недостаточно, поэтому она решила стать певицей. Уже совсем скоро поклонники смогут увидеть ее первый трек под названием «Фантом».

По всей видимости, Гозиас решила всерьез начать певческую карьеру, так как она уже записалась в студию вокала, где ее будут обучать мастерству пения. Свой первый урок Саша опубликовала на своей странице в социальных сетях.

На видео экс-участница почти не поет, а в основном учится правильному дыханию и произносит скороговорки. Сама Гозиас отметила, что занятие прошло очень весело, поэтому она не собирается прекращать свое обучение.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:16
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