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Самбурская призывает женщин пить воду и «не жрать по ночам»

Актриса и ведущая Настасья Самбурская призвала всех женщин пить воду и «не жрать по ночам». В Instagram знаменитость выразила своё отношение к тем, кто хочет, чтобы их принимали такими, какие они есть.

Самбурская призывает женщин пить воду и «не жрать по ночам»

Настасья Самбурская опубликовала в своём микроблоге пост, который смело можно называть криком души человека, заботящегося о своём моральном и физическом здоровье. Актриса искренне не понимает, почему в последнее время общество поощряет желание многих девушек оставаться такими, какие они есть, ведь некоторым из них нужно не просто задуматься, а срочно бежать в зал.

Самбурская также напомнила, что глупыми считаются отговорки по типу «у меня маленький ребёнок», «я очень много работаю», «у меня нет денег на посещение зала» и тому подобные, ведь человек, действительно желающий изменить себя, начнёт приседать дома с ребёнком на шее даже тогда, когда на кухне выкипает суп, а телефон разрывается уже третий раз подряд. Актриса призывает женщин не лениться, не оправдывать своё безделье жизненными обстоятельствами, а быть здоровыми уже сейчас. Первым делом звезда предлагает начать пить воду и «не жрать на ночь».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:14
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