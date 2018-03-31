Шварценеггер очнулся после сложной операции на сердце

Об отличном настроении и хорошем самочувствии Шварценеггера поведал в рамках Twitter представитель актёра Дэниел Кетчелл. Он сообщил, что кинозвезда чувствует себя замечательно, и первое, что артист сказал, придя в себя – "I’m back". Артист обыграл культовую фразу популярного Терминатора.Двадцать девятого марта актер был направлен в клинику Лос-Анджелеса для проведения планового хирургического вмешательства. Шварценеггеру из-за врожденного порока сердца врач-хирург заменил клапан катетера. Во время сложной процедуры возникли проблемы – докторам пришлось проводить операцию на открытом сердце. Это уже второе хирургическое вмешательство артиста, связанное с сердцем, так как 1997 году ему заменили аортальный клапан.