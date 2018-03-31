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Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу

Некоторые жители Швейцарии, которые не желают оплачивать утилизацию мусора, повадились гадить в соседнюю страну. Так, они ездят во Францию и оставляют свой мусор там.
Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу


По словам сотрудников французской таможни на границе со Швейцарией, они задержали уже 140 «резидентов» этой страны, которые везли пакеты с отходами, собираясь оставить их французам. Одному нагадить удалось - он оставил свои пакеты у обочины. Но французские полицейские вычислили нарушителя по ФИО и адресу на выброшенных с мусором бумагах.

Власти Франции оценили мусор, который они не дали высыпать в своей стране, в цифру 10 тонн. Но даже несмотря на такую внушительную цифру, многие швейцарские «мусорные туристы» улизнули от таможенников.

Причиной такой мусорной «транзакции» называют дорогую переработку отходов в Швейцарии. Так, в стране есть регионы, где установленные специальные электронные урны взвешивают выброшенный мусор и «просят» деньги за каждый килограмм. В других регионах швейцарцы правилами вынуждены избавляться от отходов, только упакованных в дорогие спецмешки.

Оплата отходов настолько велика, что жителей Швейцарии даже не пугают возможные штрафы за их деяние во Франции в размере 150 евро.
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Экономика / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:21
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