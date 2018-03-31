В столице РФ на Пасху запустят бесплатные автобусы до кладбища

Стоит отметить, что бесплатные транспортные средства своё движение будут осуществлять 1, 8, а также 15 апреля. В свою очередь разница во времени движения автобусов составляет от одной до пяти минут. Борис Ткачук, являющийся заместителем главы «Мосгортранса» сообщил, что население до погостов доедет на бесплатных автобусах. В дни празднования Пасхи их запустят в количестве одной тысячи экземпляров. На обычных рейсах для практичности московских жителей пустят дополнительный транспорт.Пассажиры в ночное время могут также воспользоваться наземным транспортом, передвигающимся от центра столицы РФ до дальних районов Москвы. В такие дни ночью они будут ездить каждые 15-30 мин.