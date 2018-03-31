Актер Крис Прэтт шокировал поклонников жизнью на ферме

Сначала они думали, что знаменитость просто решил собраться с силами и отдохнуть на лоне природы, но когда он стал разводить домашний скот, среди фанатов началась паника. Россияне поддержали желание Криса Прэтта и назвали его нормальным мужчиной, который занялся делом. Некоторые лица упомянули о кризисе среднего возраста и стали интересоваться дальнейшими планами кумира.Сам артист не сообщал о своем уходе из кинематографа, но позирует перед камерой с улыбкой на лице. Видно, что такие хлопоты нравятся герою “Стражей Галактики” и других культовых фильмов, так что преданные поклонники искренне пожелали звезде удачи и позитивного настроения.