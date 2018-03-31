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Актер Крис Прэтт шокировал поклонников жизнью на ферме

После развода актера с избранницей Анной Фэрис, долгое время рассказывающей СМИ о своем ужасном браке, он решил некоторое время пожить на ферме. Поклонники Криса Прэтта были шокированы такими событиями, посмотрев новые фото в Instagram.

Сначала они думали, что знаменитость просто решил собраться с силами и отдохнуть на лоне природы, но когда он стал разводить домашний скот, среди фанатов началась паника. Россияне поддержали желание Криса Прэтта и назвали его нормальным мужчиной, который занялся делом. Некоторые лица упомянули о кризисе среднего возраста и стали интересоваться дальнейшими планами кумира.

Актер Крис Прэтт шокировал поклонников жизнью на ферме


Сам артист не сообщал о своем уходе из кинематографа, но позирует перед камерой с улыбкой на лице. Видно, что такие хлопоты нравятся герою “Стражей Галактики” и других культовых фильмов, так что преданные поклонники искренне пожелали звезде удачи и позитивного настроения.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:14
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