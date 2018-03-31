В Калининграде открылся первый дилерский центр Lexus
В Калининграде открылся новый дилерский центр Lexus под названием «Лексус-Калининград». Новый автосалон находится под контролем у холдинга «Юто Карс», это 54 точка на территории России по продаже и обслуживанию автомобилей бренда Lexus.
Общая площадь автосалона «Лексус-Калининград» составляет 1 626 м2, из них под шоу-рум выделено 648 м2. Новый дилерский центр имеет шесть постов для слесарного ремонта. Дилерский центр в Калининграде построен по корпоративным стандартам «Лексус 2020», здесь клиенты смогут ознакомиться с интересующими их автомобилями.
В автосалоне покупателям предложат при покупке машины Lexus воспользоваться выгодными кредитными программами, лизингом, страхованием и другими услугами. К тому же в новом дилерском центре можно пройти тест-драйв и установить на автомобиль дополнительные охранные системы.
Общая площадь автосалона «Лексус-Калининград» составляет 1 626 м2, из них под шоу-рум выделено 648 м2. Новый дилерский центр имеет шесть постов для слесарного ремонта. Дилерский центр в Калининграде построен по корпоративным стандартам «Лексус 2020», здесь клиенты смогут ознакомиться с интересующими их автомобилями.
В автосалоне покупателям предложат при покупке машины Lexus воспользоваться выгодными кредитными программами, лизингом, страхованием и другими услугами. К тому же в новом дилерском центре можно пройти тест-драйв и установить на автомобиль дополнительные охранные системы.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:07