В Калининграде открылся первый дилерский центр Lexus

Общая площадь автосалона «Лексус-Калининград» составляет 1 626 м2, из них под шоу-рум выделено 648 м2. Новый дилерский центр имеет шесть постов для слесарного ремонта. Дилерский центр в Калининграде построен по корпоративным стандартам «Лексус 2020», здесь клиенты смогут ознакомиться с интересующими их автомобилями.В автосалоне покупателям предложат при покупке машины Lexus воспользоваться выгодными кредитными программами, лизингом, страхованием и другими услугами. К тому же в новом дилерском центре можно пройти тест-драйв и установить на автомобиль дополнительные охранные системы.