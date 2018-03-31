Полина Гагарина до сих пор не может забыть о трагедии в Кемерово
Певица опубликовала в Instagram пост, признавшись поклонникам, что с грустью смотрит на позитивные сообщения в сетях. Полина Гагарина до сих пор не может забыть о трагедии в Кемерово, поделившись своими мыслями с людьми.
Исполнительница испытывала разные чувства, когда читала позитивные сюжеты, после чего даже подумала, что народ предпочел предать тему забвению. Однако она надеется, что россияне после получения страшного урока сделали выводы и теперь изменят ситуацию в лучшую сторону. Подписчики согласились с мнением Полины Гагариной, так как тоже были в шоке много дней и до сих пор скорбят вместе с близкими людьми погибших детей.
Пользователи сетей отметили, что нужно продолжать жить дальше и помнить, как человеческая халатность приводит к таким происшествиям. Многие люди тоже стали обращать внимание на пожарную безопасность в общественных местах, предпочитая не заходить в помещения, напоминающие лабиринты.
Исполнительница испытывала разные чувства, когда читала позитивные сюжеты, после чего даже подумала, что народ предпочел предать тему забвению. Однако она надеется, что россияне после получения страшного урока сделали выводы и теперь изменят ситуацию в лучшую сторону. Подписчики согласились с мнением Полины Гагариной, так как тоже были в шоке много дней и до сих пор скорбят вместе с близкими людьми погибших детей.
Пользователи сетей отметили, что нужно продолжать жить дальше и помнить, как человеческая халатность приводит к таким происшествиям. Многие люди тоже стали обращать внимание на пожарную безопасность в общественных местах, предпочитая не заходить в помещения, напоминающие лабиринты.