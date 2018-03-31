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Полина Гагарина до сих пор не может забыть о трагедии в Кемерово

Певица опубликовала в Instagram пост, признавшись поклонникам, что с грустью смотрит на позитивные сообщения в сетях. Полина Гагарина до сих пор не может забыть о трагедии в Кемерово, поделившись своими мыслями с людьми.

Исполнительница испытывала разные чувства, когда читала позитивные сюжеты, после чего даже подумала, что народ предпочел предать тему забвению. Однако она надеется, что россияне после получения страшного урока сделали выводы и теперь изменят ситуацию в лучшую сторону. Подписчики согласились с мнением Полины Гагариной, так как тоже были в шоке много дней и до сих пор скорбят вместе с близкими людьми погибших детей.

Полина Гагарина до сих пор не может забыть о трагедии в Кемерово


Пользователи сетей отметили, что нужно продолжать жить дальше и помнить, как человеческая халатность приводит к таким происшествиям. Многие люди тоже стали обращать внимание на пожарную безопасность в общественных местах, предпочитая не заходить в помещения, напоминающие лабиринты.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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