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Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах профилактики рака груди

Известная певица Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах профилактики рака груди. Знаменитость считает, что об этой проблеме не стыдно говорить, главное — чтобы всё было сделано вовремя.

Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах профилактики рака груди

Вера Брежнева сегодня заговорила со своими подписчиками о важности профилактики рака груди. Певица напомнила всем женщинам, что для своего же блага они должны всегда помнить о здоровье, регулярно проходить обследования, а также сразу обращаться за квалифицированной помощью, если возникнет такая необходимость.

Знаменитость считает, что в современной мире инновационных технологий рак груди не является приговором для пациентки, ведь его диагностика стала более быстрой и точной. Главное, отмечает звезда, чтобы женщины вовремя обращали внимание на первые тревожные звоночки.

Также Вера Брежнева напомнила и о роли друзей и близких в жизни больных раком груди. Им всегда стоит помнить о том, какую поддержку и помощь они могут оказать женщине, столкнувшейся с подобным диагнозом. В комментариях подписчики аккаунта певицы присоединились к её слов, поблагодарив за то, что звезда не оставляет такие проблемы без внимания.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:03
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