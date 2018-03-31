Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах профилактики рака груди

Вера Брежнева сегодня заговорила со своими подписчиками о важности профилактики рака груди. Певица напомнила всем женщинам, что для своего же блага они должны всегда помнить о здоровье, регулярно проходить обследования, а также сразу обращаться за квалифицированной помощью, если возникнет такая необходимость.Знаменитость считает, что в современной мире инновационных технологий рак груди не является приговором для пациентки, ведь его диагностика стала более быстрой и точной. Главное, отмечает звезда, чтобы женщины вовремя обращали внимание на первые тревожные звоночки.Также Вера Брежнева напомнила и о роли друзей и близких в жизни больных раком груди. Им всегда стоит помнить о том, какую поддержку и помощь они могут оказать женщине, столкнувшейся с подобным диагнозом. В комментариях подписчики аккаунта певицы присоединились к её слов, поблагодарив за то, что звезда не оставляет такие проблемы без внимания.