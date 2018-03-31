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Алексей Кудряшов заявил, что мама Анастасии Балинской «бомбическая» женщина

На днях в городских квартирах телепроекта «Дом-2» прошло шоу в рамках конкурса «Свадьба на миллион», где проверку на детекторе лжи проходила пара Алексея Кудряшова и Анастасии Балинской.

В качестве гостьи в студию приглашена мама девушки, которая после съемок задержалась на несколько дней в периметре.

Алексей Кудряшов заявил, что мама Анастасии Балинской «бомбическая» женщина

По словам Леши, у Насти очень добрая, ласковая и хозяйственная женщина. За время своего присутствия, она помогла дочери наладить быт, поскольку у той с этим есть определенные проблемы.

Кудряшов отмечает, что Балинская не любит готовить, убирать и стирать, поэтому постоянно все откладывает на потом.

«Мама у нее совсем другая, мне она очень понравилась. Я готов, когда заработаю миллиарды, построить огромный дом и жить вместе с ней», - признался парень.

Алексей Кудряшов заявил, что мама Анастасии Балинской «бомбическая» женщина

Также он рассказал, что следует советам отца и во многих моментах уступает возлюбленной, так как из-за сотрясения мозга она стала очень импульсивной и раздражительной.

Леша добавил, что Настя очень устало от нахождения под камерами и хочет в отпуск, а потому они сейчас договариваются с руководством, чтобы покинуть периметр на несколько дней.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:03
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