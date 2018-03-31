Пользователи уверены, что Дмитрия Тарасова расстроила беременность Анастасии Костенко

Совсем недавно Тарасов и Костенко публично сообщили о том, что скоро в их семье будет прибавление. На своей странице в социальных сетях Анастасия опубликовала романтические снимки, на которых она позирует уже с большим животом.На фотографиях пара выглядит счастливой, однако поклонники в этом не уверены. По их мнению, Костенко не может быть довольна частыми загулами своего мужа по клубам с друзьями, после которых всплывают видео якобы его измен.Да и сам Дмитрий расстроен беременностью жены, так как по слухам, пара ожидает девочку. У футболиста уже есть дочь, поэтому он с нетерпением мечтал о рождении сына, поэтому теперь мужчина всячески скрывает свое негодование по этому поводу.Правда, истинные фанаты этой семьи уверены, что Анастасия в скором времени сможет родить Тарасову долгожданного наследника.