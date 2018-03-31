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Пользователи уверены, что Дмитрия Тарасова расстроила беременность Анастасии Костенко

Экс – супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, по мнению фанатов, недоволен беременностью Анастасии Костенко.

Совсем недавно Тарасов и Костенко публично сообщили о том, что скоро в их семье будет прибавление. На своей странице в социальных сетях Анастасия опубликовала романтические снимки, на которых она позирует уже с большим животом.

Пользователи уверены, что Дмитрия Тарасова расстроила беременность Анастасии Костенко

На фотографиях пара выглядит счастливой, однако поклонники в этом не уверены. По их мнению, Костенко не может быть довольна частыми загулами своего мужа по клубам с друзьями, после которых всплывают видео якобы его измен.

Да и сам Дмитрий расстроен беременностью жены, так как по слухам, пара ожидает девочку. У футболиста уже есть дочь, поэтому он с нетерпением мечтал о рождении сына, поэтому теперь мужчина всячески скрывает свое негодование по этому поводу.

Правда, истинные фанаты этой семьи уверены, что Анастасия в скором времени сможет родить Тарасову долгожданного наследника.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:00
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