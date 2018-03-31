Багдасарян показала своего возлюбленного на откровенном снимке

Гаянэ Багдасарян, несмотря на убеждения многих хейтеров, является довольно умной девушкой, которой тоже свойственно мечтать, переживать и радоваться жизни. В одной из своих последних публикация знаменитость призналась, что верит в силу человеческой мысли, а также в то, что большинство желаний зачастую сбываются только потому, что люди много и правильно о них думают, например, как она о своём возлюбленном.Багдасарян выложила в микроблог фотографию, на которой обнимается со своим молодым человеком. Модель написала, что мужчина по имени Максим тоже является частью её мыслей, ведь она много думала, что однажды встретит такого человека, что вскоре и случилось. Фолловеры в комментариях порадовались за звезду, пожелав, чтобы в её жизни и дальше продолжали сбываться самые заветные желания.