АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Багдасарян показала своего возлюбленного на откровенном снимке

Модель Гаянэ Багдасарян показала подписчикам своего возлюбленного на новом откровенном снимке. Знаменитость также призналась, что верит в то, что человеческие мысли и желания имеют свойство материализоваться.

Багдасарян показала своего возлюбленного на откровенном снимке

Гаянэ Багдасарян, несмотря на убеждения многих хейтеров, является довольно умной девушкой, которой тоже свойственно мечтать, переживать и радоваться жизни. В одной из своих последних публикация знаменитость призналась, что верит в силу человеческой мысли, а также в то, что большинство желаний зачастую сбываются только потому, что люди много и правильно о них думают, например, как она о своём возлюбленном.

Багдасарян выложила в микроблог фотографию, на которой обнимается со своим молодым человеком. Модель написала, что мужчина по имени Максим тоже является частью её мыслей, ведь она много думала, что однажды встретит такого человека, что вскоре и случилось. Фолловеры в комментариях порадовались за звезду, пожелав, чтобы в её жизни и дальше продолжали сбываться самые заветные желания.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фондовая биржа Нью-йорка рассмотрит покупку
Лолита готовит для своих слушателей подарок на
Ученые: Древние окаменелости помогут узнать о
SpaceX успешно вывела спутники Iridium NEXT, но
В апреле начнут принимать заказы на UMIDIGI A1 Pro
Александра Гозиас показала свое первое занятие по
Самбурская призывает женщин пить воду и «не жрать
Летом на МКС отправят спутники воспитанников
Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах
Алексей Кудряшов заявил, что мама Анастасии
Пользователи уверены, что Дмитрия Тарасова
Toyota отзывает новые Camry из-за дефекта поршней
Багдасарян показала своего возлюбленного на
Саша Артемова обожает свою собаку
Volkswagen снижает кредитные ставки для россиян
Очередной завтрак Рудковской украсили
Lexus предложит своим клиентам облизывать руль
По мнению зрителей, никто не портит репутацию
Норвежский закон о защите животных превратил
Возле мексиканского госпиталя камеры наблюдения
Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с
Дарья Пынзарь боится прививать своих детей
Марина Африкантова бросила кошку в квартире одну
“Алмазный” НЛО на Гавайях привлек к себе внимание
Snapchat после увольнений сотрудников сэкономит
Наталья Солженицына призывает тщательно
Цыплята могут ломать твердую скорлупу при
Ольга Рапунцель хочет провести ритуал от сглаза
Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур
Ученые: В другой галактике зафиксирована редкая
Просмотреть все новости