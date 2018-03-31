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Саша Артемова обожает свою собаку

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова рассказала пользователям о том, что она без ума от своей собаки.

Артемова на днях рассказала своим поклонникам, что просто обожает собаку Яшу. Девушка уверена, что именно его она ждала всю жизнь, а он ее. Саша даже называет его своим сыном и уже не представляет, как раньше жила без него.

Саша Артемова обожает свою собаку

Бывшая участница реалити-шоу также рассказала об особенностях этой породы, добавив, что песик очень любит лаять и, несмотря на свой маленький размер, не боится первым нарываться на больших собак, таких как овчарки, лабрадоры, хаски.

После таких рассказов, подписчики тоже решили поделиться историями о своих питомцах. В результате развернулась большая беседа, в которой также активно участие принимала и сама Саша.

Стоит добавить, что подобное общение со своими фанатами является уникальной чертой Артемовой. Девушка всегда следит за комментариями на своей странице и по возможности всем отвечает.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:50
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