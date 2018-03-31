По мнению зрителей, никто не портит репутацию Марго Овсянниковой так, как она сама

Однако по мнению некоторых зрителей, никто так не портит репутацию этой девушки, как она сама.В пример они привели «волшебство» с Ромой Гриценко, которое Марго зачем-то снимала на видео, а также голую фотосессию с Антоном Шоки, которого она обвинила в неискренности и отправила с «черной меткой» в Москву.Антифанаты Овсянниковой считают, что для восстановления своей чести, хотя из-за работы в эскорте это в принципе невозможно, ей необходимо закрепиться с кем-то в отношениях и перестать демонстрировать свои шпагаты всем, кто этого попросит.