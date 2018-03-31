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Медиков беспокоит высокий процент мужчин с ожирением в России

Представителей медицины всерьез беспокоят высокие показатели ожирения среди российских мужчин. За 15 лет их количество стало втрое больше.
Медиков беспокоит высокий процент мужчин с ожирением в России


Специалисты изучили данные за 2003-2013 годы и ужаснулись: отечественные мужчины теперь страдают ожирением втрое чаще, чем раньше, а последние 5 лет ситуацию в лучшую сторону не изменили. Подобную ситуацию с ожирением медики назвали «угрожающим вызовом» и спрогнозировали на этот год увеличение случаев преждевременной гипертонии и атеросклероза, а также смертности от ожирения.

Рекомендация врачей в подобных ситуациях одна: переключаться на здоровый образ жизни. Отказавшись от курения, питаясь правильно, употребляя большое количество свежих овощей и фруктов, позволяя себе хотя бы умеренную физическую активность, можно снизить опасность общей смертности на 39% и смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний – на 36%.

Исследования Минздрава в прошлом году говорят и о положительных изменениях: россияне стали меньше пить спиртное и курить, больше внимания уделяя спорту.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:53
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