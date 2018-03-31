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Певец Витас получил 7 суток ареста после своей стрельбы по птицам

Раньше СМИ сообщали, что певец Витас устроил стрельбу по птицам во дворе своего дома и был приговорен к выплате штрафа. Однако суд решил ужесточить наказание и добавить к нему 7 суток ареста.

Соседи тогда сильно перепугались, услышав выстрелы, а сотрудники органов заметили, что исполнитель находится в нетрезвом состоянии. На слушание он пришел вместе с охранником, не желая быть узнанным своими фанатами. Однако в последнее время Витас сильно поправился и имеет плохой внешний вид.

Певец Витас получил 7 суток ареста после своей стрельбы по птицам


Пользователи сетей были шокированы такими негативными переменами и написали много нелестных слов в адрес знаменитости. Сам он признал свою вину, только поклонники не уверены, что их кумир полностью осознал ошибку, а не просто рассчитывал на смягчение приговора.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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