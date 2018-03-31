Певец Витас получил 7 суток ареста после своей стрельбы по птицам

Соседи тогда сильно перепугались, услышав выстрелы, а сотрудники органов заметили, что исполнитель находится в нетрезвом состоянии. На слушание он пришел вместе с охранником, не желая быть узнанным своими фанатами. Однако в последнее время Витас сильно поправился и имеет плохой внешний вид.Пользователи сетей были шокированы такими негативными переменами и написали много нелестных слов в адрес знаменитости. Сам он признал свою вину, только поклонники не уверены, что их кумир полностью осознал ошибку, а не просто рассчитывал на смягчение приговора.