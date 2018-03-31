Кэти Перри возобновила отношения с актером Орландо Блумом

Это произошло в Японии, где проходили гастроли звезды. Исполнительница во время концерта рассказала о своих чувствах к избраннику, посвятив ему самую лучшую композицию о любви. Подписчики были рады такому событию и написали много лестных комментариев в адрес Кэти Перри. Они также назвали Орландо Блума настоящим красавцем и пожелали влюбленным счастья.Внезапный разрыв отношений сменился через некоторое время совместными фото в сетях, но сама артистка просто боялась испытывать сильные эмоции к возлюбленному. Сейчас ей удалось преодолеть эту границу, а фанаты уже находятся в предвкушении грядущей свадьбы своих кумиров.