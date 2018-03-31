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Кэти Перри возобновила отношения с актером Орландо Блумом

После недолгого романа певицы с Орландо Блумом поклонники даже не предполагали, что пара снова возобновит отношения. Кэти Перри подтвердила такую информацию и открыто призналась в любви актеру.

Это произошло в Японии, где проходили гастроли звезды. Исполнительница во время концерта рассказала о своих чувствах к избраннику, посвятив ему самую лучшую композицию о любви. Подписчики были рады такому событию и написали много лестных комментариев в адрес Кэти Перри. Они также назвали Орландо Блума настоящим красавцем и пожелали влюбленным счастья.

Кэти Перри возобновила отношения с актером Орландо Блумом


Внезапный разрыв отношений сменился через некоторое время совместными фото в сетях, но сама артистка просто боялась испытывать сильные эмоции к возлюбленному. Сейчас ей удалось преодолеть эту границу, а фанаты уже находятся в предвкушении грядущей свадьбы своих кумиров.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:31
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