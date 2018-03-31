Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с Викторией Романец

Антон не так часто публикую романтические фотографии или видеоролики с участием супруги. Однако на днях молодой человек продемонстрировал Backstage с недавней фотосессией его и Виктории.Ролик был снят в черно-белых тонах, поэтому многие подписчики сравнили видео с фильмом «50 оттенков серого». Некоторые даже придумали к записи аналогичное название «50 оттенков Гусевых».Фотосессия получилась очень выразительной и чувственной. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что пара выглядит очень счастливой, поэтому этот Backstage можно пересматривать несколько раз подряд.Стоит добавить, что хоть сам Гусев в описании к данной публикации и заметил, что здесь не будет никакой рекламы, так как фотографии были сделаны для души, однако пост получился, что ни на есть рекламным.Антон прорекламировал фотографа, видеографа, команду помощников и их официальный сайт. Но подписчики экс-участника уже привыкли к тому, что парень пытается заработать на всем, поэтому уже не обращают внимания на постоянную рекламу на его странице.