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Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с Викторией Романец

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев поделился с поклонниками роликом с фотосессии, в которой они с Викторией Романец приняли участие.

Антон не так часто публикую романтические фотографии или видеоролики с участием супруги. Однако на днях молодой человек продемонстрировал Backstage с недавней фотосессией его и Виктории.

Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с Викторией Романец

Ролик был снят в черно-белых тонах, поэтому многие подписчики сравнили видео с фильмом «50 оттенков серого». Некоторые даже придумали к записи аналогичное название «50 оттенков Гусевых».

Фотосессия получилась очень выразительной и чувственной. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что пара выглядит очень счастливой, поэтому этот Backstage можно пересматривать несколько раз подряд.

Стоит добавить, что хоть сам Гусев в описании к данной публикации и заметил, что здесь не будет никакой рекламы, так как фотографии были сделаны для души, однако пост получился, что ни на есть рекламным.

Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с Викторией Романец

Антон прорекламировал фотографа, видеографа, команду помощников и их официальный сайт. Но подписчики экс-участника уже привыкли к тому, что парень пытается заработать на всем, поэтому уже не обращают внимания на постоянную рекламу на его странице.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:12
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