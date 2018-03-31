Дарья Пынзарь боится прививать своих детей
Экс-участница одиозного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь затронула тему, которая в последнее время очень часто обсуждается в обществе. В своем микроблоге она сообщила, что боится делать сыновьям прививки.
Девушка отметила, что не может определиться, нужна детям вакцинация или нет. Она боится, что может причинить вред их здоровью, сделав все необходимые уколы, а с другой стороны не хочет подвергать их организм опасности, не прививая его.
Даша рассказала, что уже сломала голову, обдумывая все «за» и «против» вакцины. В Сети она нашла массу историй о том, как после прививок иммунитет ребенка полностью рушился, в то время как плохих отзывов от мам непривитых детей она не видела.
Чтобы окончательно определиться с решением Пынзарь попросила подписчиков рассказать, как чувствовали себя их дети, после прививок или есть ли какие-то проблемы со здоровьем у тех, кого не прививали.
Фанаты не заставили долго себя ждать и засыпали девушку историями о том, как их наследники чувствуют себя «без» и «с» прививками.
Стоит отметить, что большинство все же посоветовало Даше не рисковать и не колоть вакцину сыновьям.
Девушка отметила, что не может определиться, нужна детям вакцинация или нет. Она боится, что может причинить вред их здоровью, сделав все необходимые уколы, а с другой стороны не хочет подвергать их организм опасности, не прививая его.
Даша рассказала, что уже сломала голову, обдумывая все «за» и «против» вакцины. В Сети она нашла массу историй о том, как после прививок иммунитет ребенка полностью рушился, в то время как плохих отзывов от мам непривитых детей она не видела.
Чтобы окончательно определиться с решением Пынзарь попросила подписчиков рассказать, как чувствовали себя их дети, после прививок или есть ли какие-то проблемы со здоровьем у тех, кого не прививали.
Фанаты не заставили долго себя ждать и засыпали девушку историями о том, как их наследники чувствуют себя «без» и «с» прививками.
Стоит отметить, что большинство все же посоветовало Даше не рисковать и не колоть вакцину сыновьям.