Дарья Пынзарь боится прививать своих детей

Девушка отметила, что не может определиться, нужна детям вакцинация или нет. Она боится, что может причинить вред их здоровью, сделав все необходимые уколы, а с другой стороны не хочет подвергать их организм опасности, не прививая его.Даша рассказала, что уже сломала голову, обдумывая все «за» и «против» вакцины. В Сети она нашла массу историй о том, как после прививок иммунитет ребенка полностью рушился, в то время как плохих отзывов от мам непривитых детей она не видела.Чтобы окончательно определиться с решением Пынзарь попросила подписчиков рассказать, как чувствовали себя их дети, после прививок или есть ли какие-то проблемы со здоровьем у тех, кого не прививали.Фанаты не заставили долго себя ждать и засыпали девушку историями о том, как их наследники чувствуют себя «без» и «с» прививками.Стоит отметить, что большинство все же посоветовало Даше не рисковать и не колоть вакцину сыновьям.