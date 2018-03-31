Марина Африкантова бросила кошку в квартире одну на три месяца

Поклонники телепроекта уже несколько дней обсуждают ситуацию, сложившуюся с кошкой Марины. Как оказалось, девушка спокойно бросила питомца без присмотра. Ну, или практически без присмотра, так как отдать кошку в руки Татьяны Владимировны почти то же самое, что и выгнать на улицу, уверены пользователи Сети.Оказывается, пока Татьяна Владимировна три месяца жила с супругом в Туапсе, кошка Ника оставалась одна. Знакомые семейства приходили и насыпали кошке корм, после чего она была хозяйкой сама. Несколько лет назад, аналогично, находясь в одиночестве, питомец выпал из окна и три дня пролежал в луже собственной крови.Лишь после того, как соседи начали бить тревогу, Африкантовы забрали животное и отправили в больницу. На данный момент кошку отдали на случку, вот только забирать ее родительница Марины не спешит, несмотря на все просьбы другой семьи забрать животное.