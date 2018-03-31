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Марина Африкантова бросила кошку в квартире одну на три месяца

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова уже не впервые поддерживает увлечение ведущей Ольги Орловой и помогает бездомным домашним животным найти своих хозяев. Пока пользователи Сети умилялись тому, что девушка такая добрая, появилась информация о кошке блондинки.

Марина Африкантова бросила кошку в квартире одну на три месяца

Поклонники телепроекта уже несколько дней обсуждают ситуацию, сложившуюся с кошкой Марины. Как оказалось, девушка спокойно бросила питомца без присмотра. Ну, или практически без присмотра, так как отдать кошку в руки Татьяны Владимировны почти то же самое, что и выгнать на улицу, уверены пользователи Сети.

Оказывается, пока Татьяна Владимировна три месяца жила с супругом в Туапсе, кошка Ника оставалась одна. Знакомые семейства приходили и насыпали кошке корм, после чего она была хозяйкой сама. Несколько лет назад, аналогично, находясь в одиночестве, питомец выпал из окна и три дня пролежал в луже собственной крови.

Лишь после того, как соседи начали бить тревогу, Африкантовы забрали животное и отправили в больницу. На данный момент кошку отдали на случку, вот только забирать ее родительница Марины не спешит, несмотря на все просьбы другой семьи забрать животное.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:10
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