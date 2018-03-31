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Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском метрополитене

Автор хитовых композиций «Как обезьяны в джунглях» и «Это нормально» T-Killah (Александр Текила) 30 марта выступил в метро. Мини-выступление состоялось на столичной станции «Курская». Информацию предоставило издание метрополитена Москвы.

Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском метрополитене

Как стало известно, мероприятие посетило свыше 900 человек. Помимо концерта T-Killah также состоялось выступление Амирана Сардарова - автора «Дневника Хача». Руководство метрополитена Москвы сообщает, что во время выступления для безопасности ввели из метро ограниченный выход. Пресс-служба метрополитена завила, что во время концерта никаких происшествий не было.

Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском метрополитене

Директор столичной подземки поблагодарил всех посетителей мероприятия, а также отметил, что и в дальнейшем планируется множество аналогичных выступлений. Саша Текила в своём микроблоге Instagram написал, что в рамках данного события было много народу, при этом он благодарен каждому, кто пришёл на его мини-концерт.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:24
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