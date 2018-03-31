Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском метрополитене

Как стало известно, мероприятие посетило свыше 900 человек. Помимо концерта T-Killah также состоялось выступление Амирана Сардарова - автора «Дневника Хача». Руководство метрополитена Москвы сообщает, что во время выступления для безопасности ввели из метро ограниченный выход. Пресс-служба метрополитена завила, что во время концерта никаких происшествий не было.Директор столичной подземки поблагодарил всех посетителей мероприятия, а также отметил, что и в дальнейшем планируется множество аналогичных выступлений. Саша Текила в своём микроблоге Instagram написал, что в рамках данного события было много народу, при этом он благодарен каждому, кто пришёл на его мини-концерт.