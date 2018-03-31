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Рики Мартин рассказал журналистам о своих отношениях с избранником Джваном Йосефом

Брак певца со шведским художником стал шоком для многих поклонниц, которые отказывались верить в нетрадиционную ориентацию кумира. Сейчас Рики Мартин во время беседы с журналистами рассказал о своих отношениях с избранником Джваном Йосефом.

Исполнитель не скрывает, что счастлив рядом с любимым человеком, а также вспомнил времена, когда ему было сложно признаваться в своих сексуальных предпочтениях. Пара общалась полгода, но когда Рики Мартин увидел этого человека, у него перехватило дыхание. Тогда он старался больше работать и скрывал свою страсть, а также воспитывает двух наследников от суррогатной матери.

Рики Мартин рассказал журналистам о своих отношениях с избранником Джваном Йосефом


Пользователи сетей неоднозначно восприняли откровения своего кумира. Многие люди отметили его талант и харизму, после чего не стали осуждать артиста за образ жизни. Сам он не реагирует на выпады недоброжелателей и восхищается своим партнером.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:17
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