В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным продуктам

Суд посчитал, что кофейные компании не смогли доказать, что их продукт приносит человеку больше пользы, чем вреда. А кроме этого, остался не доказанным факт того, что вещество, выделяемое кофейными зернами при обжарке, безопасно для здоровья.Теперь в штате Калифорния кофе, выставленный на прилавки магазинов обязаны помечать предупреждающими о развитии онкологии надписями, т.е. маркировать его подобно всем канцерогеносодержащим продуктам.В 2010 году на почти 90 компаний-производителей кофе некая некоммерческая организация подала иск в суд, требуя в соответствии с законом предупреждать о наличии в кофе акриламида, вызывающего рак. Ответчики, в свою очередь, заявили, что акриламид есть в кофе в очень незначительном количестве и потребовали исключить его текста закона штата. Также производители ароматного напитка ратовали за пользу кофе для человека.Суд же принял свое решение.В 2016 году кофе был исключен из списка возможных канцерогенов Международным агентством исследований рака.