В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным продуктам
Суд Калифорнии вынес решение, согласно которому кофе приравнивается к ряду продуктов, употребление которых вызывает рак.
Суд посчитал, что кофейные компании не смогли доказать, что их продукт приносит человеку больше пользы, чем вреда. А кроме этого, остался не доказанным факт того, что вещество, выделяемое кофейными зернами при обжарке, безопасно для здоровья.
Теперь в штате Калифорния кофе, выставленный на прилавки магазинов обязаны помечать предупреждающими о развитии онкологии надписями, т.е. маркировать его подобно всем канцерогеносодержащим продуктам.
В 2010 году на почти 90 компаний-производителей кофе некая некоммерческая организация подала иск в суд, требуя в соответствии с законом предупреждать о наличии в кофе акриламида, вызывающего рак. Ответчики, в свою очередь, заявили, что акриламид есть в кофе в очень незначительном количестве и потребовали исключить его текста закона штата. Также производители ароматного напитка ратовали за пользу кофе для человека.
Суд же принял свое решение.
В 2016 году кофе был исключен из списка возможных канцерогенов Международным агентством исследований рака.
Суд посчитал, что кофейные компании не смогли доказать, что их продукт приносит человеку больше пользы, чем вреда. А кроме этого, остался не доказанным факт того, что вещество, выделяемое кофейными зернами при обжарке, безопасно для здоровья.
Теперь в штате Калифорния кофе, выставленный на прилавки магазинов обязаны помечать предупреждающими о развитии онкологии надписями, т.е. маркировать его подобно всем канцерогеносодержащим продуктам.
В 2010 году на почти 90 компаний-производителей кофе некая некоммерческая организация подала иск в суд, требуя в соответствии с законом предупреждать о наличии в кофе акриламида, вызывающего рак. Ответчики, в свою очередь, заявили, что акриламид есть в кофе в очень незначительном количестве и потребовали исключить его текста закона штата. Также производители ароматного напитка ратовали за пользу кофе для человека.
Суд же принял свое решение.
В 2016 году кофе был исключен из списка возможных канцерогенов Международным агентством исследований рака.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:38