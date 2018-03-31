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В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным продуктам

Суд Калифорнии вынес решение, согласно которому кофе приравнивается к ряду продуктов, употребление которых вызывает рак.
В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным продуктам


Суд посчитал, что кофейные компании не смогли доказать, что их продукт приносит человеку больше пользы, чем вреда. А кроме этого, остался не доказанным факт того, что вещество, выделяемое кофейными зернами при обжарке, безопасно для здоровья.

Теперь в штате Калифорния кофе, выставленный на прилавки магазинов обязаны помечать предупреждающими о развитии онкологии надписями, т.е. маркировать его подобно всем канцерогеносодержащим продуктам.

В 2010 году на почти 90 компаний-производителей кофе некая некоммерческая организация подала иск в суд, требуя в соответствии с законом предупреждать о наличии в кофе акриламида, вызывающего рак. Ответчики, в свою очередь, заявили, что акриламид есть в кофе в очень незначительном количестве и потребовали исключить его текста закона штата. Также производители ароматного напитка ратовали за пользу кофе для человека.

Суд же принял свое решение.

В 2016 году кофе был исключен из списка возможных канцерогенов Международным агентством исследований рака.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:38
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