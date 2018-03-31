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Курс валют на 31.03.2018

Минфин увеличит валютные интервенции в апреле из-за ослабления рубля

Апрель месяц может стать рубежом за которым последует снижение курсовой стоимостью рубля. По мнению экспертов, валютные интервенции Центробанка в этом случае могут достичь 50 млрд рублей за 2018 год.

Чтобы удержать курсовую стоимость рубля в необходимых границах перед выборами, Центробанк проводил постоянные валютные интервенции. В этом месяце общий их объем достиг 4 млрд, что является значительным, так как эта тенденция приведет в годовом исчислении к увеличению затрат до полусотни миллиардов долларов.

Минфин увеличит валютные интервенции в апреле из-за ослабления рубля


Однако в правительстве считают, что эти операции не превышают прогнозируемые, тем более, что дополнительная прибыль от углеводородных доходов достигает 250 млрд рублей ($4,42 млрд). Однако рублевая цена на нефть за месяц выросла на 10%, до 4000 рублей. В результате, с апреля месяца цена национальной валюты может снизиться.
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 20:10
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